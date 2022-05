Greta und Viktor Cronauer sind am Dienstag 70 Jahre verheiratet. Gemeinsam mit ihren Kindern, mit vier Enkeln und zwei Urenkeln feiern sie das seltene Fest der Gnadenhochzeit. Mit einem Tag der offenen Tür wird dieser besondere Anlass gewürdigt.

Die Ehepartner, beide Jahrgang 1925, kommen aus verschiedenen Welten: Viktor Cronauer ist Urleimener, seine Ehefrau Greta, geborene Cziegler, wurde in Albany bei New York in den USA geboren, wuchs in Bremen auf und lernte ihren Ehemann Viktor über die Vermittlung ihres Pirmasenser Onkels kennen.

Der Jubilar besuchte in seiner Heimatgemeinde die Schule, danach die Oberrealschule in Speyer. Er war der Sohn des Schuhfabrikanten Karl Nicolaus Cronauer. Der Firmengründer (1931) produzierte zunächst Kinderschuhe. 1948 stieg sein Sohn nach der Kriegsgefangenschaft in Frankreich in das väterliche Unternehmen ein. Seinen Schwerpunkt legte er auf modische Damenschuhe. Zur Hochphase der Produktion wurden im Familienbetrieb rund 120 Leute beschäftigt bei einer Tagesproduktion von 800 Paar Schuhen. Die Firmenproduktion wurde 1986 aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt.

Auf Ausflugstouren kennengelernt

Greta Cziegler kam von Albany 1940 nach Bremen. Aber in der Nachkriegszeit führte der Weg zurück nach New York, wo ihr Vater eine Bäckerei betrieb. Seit 1949 blieb dann Deutschland ihre Heimat. Oft besuchte sie ihren Onkel in Pirmasens, der ein guter Freund der Eltern Viktor Cronauers war. Bei diesen sonntäglichen Ausflugsfahrten nach Leimen nahm der Onkel seine Nichte mit zur Familie Cronauer. Juniorchef Viktor Cronauer besaß damals schon einen VW-Käfer, mit dem er dann seinen Cousin und Greta Cziegler zu Fahrten in die Vorderpfalz einlud. „Und so lernten wir uns kennen,“ erzählt die 97-Jährige und strahlt ihren Ehemann an.

Nach drei Jahren läuteten 1952 die Hochzeitsglocken in der katholischen Kirche Sankt Katharina. Zuvor wurde das junge Paar vom Vater des Bräutigams, Karl Nicolaus Cronauer, getraut. Er war nämlich damals Leimens Bürgermeister. Bald erblickte Stammhalter Karl Viktor das Licht der Welt. 1956 vergrößerte sich die Familie mit Drillingen, den Söhnen Joachim und Rolf sowie Tochter Ute. Während die Ehefrau die Kinder groß zog, leitete Viktor Cronauer das Schuhunternehmen. Sein Sohn Joachim stieg später im elterlichen Betrieb ein. Der Senior engagierte sich neben zahlreichen Vereinen in seinem Heimatdorf auch im Gemeinderat.

Erinnerungen werden gerne ausgetauscht

„Wir sind zufrieden mit unserem Leben,“ erklären beide übereinstimmend. Im Rückblick erinnert man sich eine besonders tolle Schiffsreise nach Norwegen oder viele wunderbare Wanderungen im Pfälzerwald. Das Wandern ist heute nicht mehr möglich. Das hohe Alter fordert bei der Beweglichkeit seinen Tribut. „Aber wir können uns noch sehr gut miteinander unterhalten und von früher erzählen, wenn wir nicht gerade fernsehen“, sagt Viktor Cronauer lachend. Und gerade die gute geistige Fitness ist es, die ihrem gemeinsamen Leben noch eine intensive Lebensqualität, eine innere Zufriedenheit gibt.