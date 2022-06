Am Dienstag, 28. Juni, feiern Max und Elfriede Hussong in Krähenberg ihren 70. Hochzeitstag, den man Gnadenhochzeit nennt.

Max Hussong, der aus Käshofen stammt, hatte seine Elfriede kennen gelernt, als er in Krähenberg einem Bauern in der Landwirtschaft half.

Das Paar lebt immer noch in Elfriede Hussongs Geburtshaus in Krähenberg. Geheiratet wurde einst standesamtlich im Bürgermeisteramt Käshofen, kirchlich in Zweibrücken. Elfriede Hussong ist Hausfrau, ihr Mann hat als Landwirtschaftshelfer und später lange bei Raiffeisen in Zweibrücken „schwer körperlich geschafft“, sagt seine Frau. Auch bei Michelin in Homburg und Dingler in Zweibrücken hat Max Hussong gearbeitet. Für Hobbys und Freizeit blieb da wenig Raum.

Eigene Kühe verpflegt

Elfriede Hussong hat früher gerne Handarbeiten erledigt und den Garten bewirtschaftet, eigene Kühe verpflegt und bei den Landfrauen mitgemischt. Max sang im Männerchor. Das Paar hat nahezu das ganze Leben in Krähenberg verbracht; hier geht es nach wie vor gerne spazieren.

Die Hussongs haben zwei Töchter und drei Söhne, neun Enkel und acht Urenkel. „In diesem Haus sind die Kinder zur Welt gekommen, hier haben wir Konfirmationen gefeiert und Geburtstage“, erzählt Elfriede Hussong.