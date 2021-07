Der Riedelberger Glockenturm am Friedhof benötigt einen neuen Anstrich. Weil ein Bürger die Arbeiten freiwillig übernimmt, fallen nur Materialkosten an.

Zu Beginn der Ortsratssitzung in Riedelberg zieht Bürgermeister Christian Schwarz eine Bilanz darüber, was in den vorangegangenen Monaten so alles im Dorf gemacht wurde. Unter anderem wurde am Friedhof geschafft. „Die Tore sind neu gemacht. Was heißt neu gemacht? Sie sind renoviert. Sie waren verrostet und aus der Halterung gerostet. Hier ist zu erwähnen, dass Wolfgang Bonk das in Eigenleistung gemacht hat.“

Eigenleistung ist nicht nur hier ein großes Thema, sondern mittlerweile in allen Dörfern; bis in die Städte hinein. Die Arbeit freiwilliger Helfer ermöglicht dann vieles, was sonst in der Regel um einiges teurer wäre. So auch die Sanierung des Riedelberger Glockenturms auf dem Friedhof, der ebenfalls unter Rost leidet.

„Gebaut wurde er in den 60er Jahren“, so Schwarz. „Ich kenne jemanden, der ihn ehrenamtlich streichen würde. Wir wissen noch nicht genau, wer es macht. Es ist auch keine Firma. Es ist aber alles mit dem Bauamt abgeklärt“, fährt Schwarz fort.

Riedelberg spart auf diese Weise 180 Euro Arbeitskosten; während das Material, einschließlich Farbe, Grundierung und Schleifmittel, mit 750 Euro zu Buche schlägt. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Arbeiten durchführen zu lassen und das Material hierfür einzukaufen.