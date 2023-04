Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Vor einem Jahr haben Denise und Christian Schindlegger das Reitgelände Glashütte übernommen und seitdem nur Ärger. Eine gewerbliche Nutzung ist nicht genehmigt. Nachbarn beklagen sich über Gestank und Betrieb am Wochenende. Die Kreisverwaltung hat die Nutzung untersagt, was Verwaltungsrichter in Neustadt bestätigten. Jetzt entscheidet das Oberverwaltungsgericht über das endgültige Aus.

So hatte sich Denise Schindlegger den Sprung in die Selbstständigkeit nicht vorgestellt, als sie vor rund einem Jahr mit ihrem Mann und den Eltern von Mülheim an der Ruhr