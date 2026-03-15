Lange war es ruhig um den Glasfaserausbau im Dorf. Nun tut sich wieder etwas. Ein zweiter Anbieter kündigt Ausbaupläne an. Für welches Gebiet dies gilt.

In den Glasfaserausbau in Lemberg kommt wieder Bewegung. Auch ein zweiter Anbieter erscheint auf der Bildfläche. Bisher war nur die Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) im Dorf aktiv. Das von der Allianz-Versicherung und Telefónica finanzierte Unternehmen hatte im April 2024 eine Absichtserklärung mit der Gemeinde geschlossen und sofort mit der Werbung um Verträge begonnen. Allerdings nur im Kerndorf, nicht in den Annexen. Dort will die UGG nicht ausbauen und ließ sich auch auf Bitten der Gemeinde nicht umstimmen.

„Aktuell laufen die detaillierten Ausbauplanungen für 2026 und 2027 all unserer Glasfaser-Gebiete noch auf Hochtouren. Sie stehen kurz vor dem Abschluss“, teilte UGG-Pressesprecher Jens Lauser auf Nachfrage zum Stand in Lemberg mit. Sobald diese Pläne fertig seien, gehe UGG auf die Gemeindeführung zu. Für Lemberg könne das möglicherweise bereits in der kommenden Woche der Fall sein, so Lauser.

Weiteres Unternehmen bringt sich ins Spiel

In dieser Woche hat zudem das rheinland-pfälzische Unternehmen 1&1 aus Montabaur erklärt, in Lemberg aktiv werden zu wollen. Rund 1500 Haushalten im Dorf wolle das Unternehmen ein Angebot für einen Glasfaseranschluss machen, informierte Thomas Kahmann von 1&1.

Derzeit führt die Eingabe verschiedener Adressen aus Lemberg und den Annexen jedoch stets zur Auskunft, dass dort kein Glasfaseranschluss verfügbar sei und lediglich ein Glasfaser-DSL-Anschluss angeboten werde. Dieser reicht per Glasfaser bis zum Verteilerkasten und von dort per Kupferkabel bis ins Haus.

„Im mündlichen Kontakt mit anderen Anbietern“

In einer Pressemitteilung hatte Kahmann angekündigt, dass 1&1 den Ausbau plane und mit der Vorvermarktung starte. Auf Nachfrage bestätigte ein Unternehmenssprecher dies – mit dem Hinweis, dass die Annexen ausdrücklich ausgenommen seien. 1&1 wolle sich auf das Kerndorf beschränken. Zu Mitbewerbern wollten sich weder UGG noch 1&1 äußern.

Bürgermeister Martin Niebuhr (SPD) erfuhr von den Plänen von 1&1 über die Presse. Mit Blick auf UGG verwies er auf die abgeschlossene Absichtserklärung. „Wir stehen natürlich mit anderen Anbietern in mündlichem Kontakt, zu welchen ich Ihnen aber aus Wettbewerbsgründen derzeit keine Details nennen kann“, so Niebuhr.