In der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben startet das Unternehmen Deutsche Glasfaser eine Aktion für den Ausbau des Glasfasernetzes im Verbandsgebiet.

Deutsche Glasfaser ist nach eigenen Angaben der führende Glasfaserversorger für den ländlichen Raum in Deutschland. Für den weiteren Ausbau seien sie auf die Unterstützung der Bürger angewiesen, so das Unternehmen: Bis zum Stichtag am 19. Februar 2022 können demnach Anwohner im Ausbaugebiet im Rahmen der Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten. Wenn laut Anbieter mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in der Verbandsgemeinde mitziehen, stehe dem Ausbau nichts mehr im Wege. Auch Nachzügler könnten noch angeschlossen werden, diese müssten dann allerdings die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen, so der Anbieter.

Das Unternehmen informiert unter anderem im eigens eingerichteten Servicepunkt in der Hauptstraße 31 in Waldfischbach-Burgalben (montags von 10 bis 15 Uhr, donnerstags von 14 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr).