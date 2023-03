In Leimen soll ab Mai oder Juni der Ausbau eines Glasfasernetzes beginnen. Dem Vorhaben muss noch der Kreis zustimmen.

Der Zugang zu schnellem Internet gehöre zu den wichtigsten Standortfaktoren, sowohl für Unternehmen als auch für Privatleute, stellte Ortsbürgermeister Alexander Frey in der Gemeinderatssitzung am Montag heraus. Noch am Abend schloss er den erforderlichen Vertrag mit GlasfaserPlus, einem Beteiligungsunternehmen der Telekom. Der Ausbau erfolgt eigenwirtschaftlich. Dies bedeutet, dass die Gemeinde mit GlasfaserPlus eine Kooperationsvereinbarung eingeht und das Unternehmen auf eigene Kosten Anschlussmöglichkeiten errichtet. Während des Ausbaues ist ein Anschluss für Bürger kostenlos.

Alexander Frey erinnerte an einen Ratsbeschluss vom Oktober 2015, worin die Aufgabe der Breitbandversorgung an die Verbandsgemeinde Rodalben und von dort auf den Landkreis Südwestpfalz übertragen worden war. „Aber bis heute ist nichts passiert“, stellte Frey fest. Deshalb sei er aus dieser Vereinbarung ausgestiegen und habe sich um einen eigenen gemeindlichen Weg bemüht. Dieser führte zum Telekom-Unternehmen.

Ausbau auf Röderhof unrentabel

Dessen Vertreter Gerd Schäfer erläuterte das Vorhaben. Danach bleibt nun der Röderhof „außen vor“. Verschiedene Prüfungen hätten ergeben, dass ein „eigenbetrieblicher Ausbau“ auf dem Röderhof unrentabel sei. Der geplante Ausbau sehe vor, von einem zentralen Aggregationspunkt über den Glasfaser-Netzverteiler durchgängig bis ins Haus oder in die Wohnung modernste Glasfaser-Technologie einzusetzen. Nach Anschluss an das Glasfasernetz seien technisch Geschwindigkeiten von mindestens 1000 Megabit pro Sekunde möglich. Es werde ein „Trencing-Verfahren“ zur Verlegung angewendet, was bedeute, dass diese neue Methode minimale Beschädigungen birgt und wenig lärmintensiv sei, so Schäfer. Start soll Mai/Juni sein. Zuvor soll es noch eine Bürgerinformation dazu geben.

Die Gemeinde Leimen ist beim Glasfasernetzausbau Vorreiter in der Verbandsgemeinde Rodalben. Dem Ausbau wurde einstimmig befürwortet. Die Kreisverwaltung muss ebenfalls noch zustimmen.