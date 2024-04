Die Glasfaser-Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (kurz: UGG) weckt große Hoffnungen. Laut Maßweilers Ortsbürgermeister soll das Turbo-Internet im Sommer freigeschaltet werden.

Aktuell, so sagt Herbert Semmet, sind im Dorf Reparaturtrupps der UGG unterwegs, in wenigen Tagen soll der weitere Netzausbau starten. Noch fehlen einige Hausanschlüsse, am Hirschbusch müssen noch die Kabel verlegt werden. Dort soll es ein koordiniertes Verfahren mit der Telekom geben, die ebenfalls Glasfaserkabel durch die Straße zieht – um die Grundschule anzuschließen. Danach stehen noch Asphaltarbeiten an. Laut Semmet verfüllt die UGG sämtliche derzeit provisorisch mit Pflastersteinen verschlossenen Straßenquerungen am Ende mit Asphalt.

Parallel baut die UGG die Hauptleitung fürs Dorf. Diese kommt von Contwig und führt über den Hitscherhof nach Maßweiler. „Mitte des Jahres soll es laufen“, berichtet Semmet dem Gemeinderat von seinen Gesprächen mit der UGG. Wer keinen Vertrag für Glasfaser abgeschlossen hat, kann das laut Semmet jetzt noch erledigen, um einen kostenfreien Hausanschluss zu bekommen. Wird der Vertrag erst nach dem Ausbau unterschrieben, muss der Hauseigentümer für den Glasfaseranschluss zahlen.