Die Münchner Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) will auch Rieschweiler-Mühlbach mit schnellem Glasfaser-Internet versorgen. Der Gemeinderat war davon in seiner Sitzung am Mittwochabend, 30. März, begeistert.

„Das Angebot ist für uns ideal, Glasfaser erhöht die Grundstückswerte und ist zukunftsträchtig“, sagte Klaus Sebralla (SPD). Das Besondere: Die UGG will auf eigene Kosten auszubauen, peilt zudem an, nur neun Monate Zeit zu benötigen, ehe das Turbo-Internet in jedem Haus verfügbar ist. Für Hauseigentümer fielen nur dann Kosten an, wenn kein Internet-Vertrag mit der Telefonica abgeschlossen wird. Zur Begründung: Die UGG ist ein Zusammenschluss aus der Allianz-Versicherung und der Telefonica.

Heino Schuck, Erster Beigeordneter, sieht einen Vorteil bei Firmen wie der UGG, dass sie keine Förderanträge stellten und somit viel Zeit sparten. Die UGG schließt derzeit Contwig und Stambach ans Glasfaser-Internet an. Und auch in anderen Gemeinden im Kreis wurde die Firma bereits vorstellig, unter anderem Maßweiler, Kleinsteinhausen und Bottenbach.

Der Rieschweiler Gemeinderat stimmte einstimmig dafür, dem UGG-Vorhaben grünes Licht zu geben. Das letzte Wort wird jedoch die Kreisverwaltung haben.