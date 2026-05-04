Der Rodalbener Stadtrat hat überraschend die Entscheidung vertagt, den Glasfaserausbau an die Firma Mawacon zu vergeben.

Dabei schienen die Weichen für den schnellen Einstieg in den Glasfaserausbau schon gestellt zu sein – bis Stadtbürgermeister Claus Schäfer im Stadtrat auf das Schreiben der Rechtsabteilung der Kreisverwaltung (KV) zu sprechen kam. Demzufolge bestehe noch Klärungsbedarf vor dem Abschluss des Kooperationsvertrags mit der ausführenden Firma Mawacon aus Eisenberg. Es gebe „Anmerkungen der KV-Rechtsanwältin“ und noch „erforderliche Änderungen“, die Schäfer nicht näher benannte.

Die Ratsmitglieder kannten das Schreiben nicht und bekamen es in der Sitzung auch nicht zur Kenntnis vorgelegt. Es sei „grundsätzlich begrüßenswert, die Kreisverwaltung an seiner Seite zu wissen“, meinte Peter Pfundstein ( FWG). „Der Ball des weiteren Vorgehens liegt jetzt bei der KV“, stellte er fest und fand damit Zustimmung. Der Beschluss, den Glasfaserausbau zu vertagen, erfolgte einstimmig.

Straßenzug um Straßenzug

Dabei hatten die Sprecher von Mawacon den Rat zuvor bereits überzeugt. Die Firma hatte schon im Dezember den Klinkenberg mit Glasfaser ausgebaut – zur „allgemeinen Zufriedenheit“, wie Stadtbürgermeister Schäfer sagte, der zudem bekräftigte: „ Rodalben braucht Glasfaser. In dieser Technik liegt die Zukunft aller Kommunikation.“

Mawacon stellte sich im Rat als ein regionales Unternehmen „mit flachen Hierarchien“ vor. Für Fragen werde in der Mozartstraße 20 ein Büro eingerichtet. Nachdem andere Anbieter mit ihrer Strategie nicht vorangekommen seien, habe Mawacon sein eigenes Konzept entwickelt, packe seine Projekte ohne vorhergehende Wirtschaftlichkeitsberechnung an, verlege Glasfaser Straßenzug um Straßenzug und vertraue darauf, dass das Programm aufgehe. „Natürlich wollen wir Geld verdienen“, hieß es dazu, „wir hoffen, dass unser Konzept auch in Rodalben funktioniert.“

„Gutes Gefühl“

Das Projekt, angestoßen von der Stadt Pirmasens, umfasse Stadtteile und Vororte von Pirmasens und schließe auch Clausen, Donsieders und Münchweiler ein. „Hier möchten wir jedes Haus versorgen beziehungsweise versorgbar machen, die Leitungen verlegen und in dieser Phase die Anschlüsse kostenlos anbieten“, verlautete Mawacon dazu. Bauleiterin Sabine Schuster überwache die Arbeiten und sei Ansprechpartnerin vor Ort. Außerdem soll es Info-Veranstaltungen geben.

Innerhalb von 18 Monaten könne Rodalben mit Glasfaser versorgt sein. „Unsere Kolonne steht bereit“, sagte Projektleiter Heiko Schmidt, „wir können loslegen, sobald der Kooperationsvertrag vorliegt.“ Jetzt seien noch „ein paar Punkte abzuklären“, kommentierte der Stadtbürgermeister, und gab sich am Ende zuversichtlich, das Projekt auf den Weg zu bringen. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagte Schäfer.