Auch die Telekom ist über ihre Beteiligung an der GlasfaserPlus interessiert an der Errichtung von Glaseranschlüssen in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Sie plant allerdings nur Anschlüsse in Dahn und Bruchweiler-Bärenbach. Anschlüsse in allen Orten der Verbandsgemeinde will dagegen das Unternehmen BBV einrichten.

GlasfaserPlus, ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors, will 2023 in Dahn und in Bruchweiler-Bärenbach insgesamt rund 2850 Glasfaseranschlüsse bis ins Haus bauen und damit eine schnelle Internet-Nutzung ermöglichen. Das neue Netz erlaubt eine Downloadgeschwindigkeiten von einem Gigabit pro Sekunde. Die Ausbauzusage ist laut Telekom nicht an die Erreichung von Vermarktungsquoten gekoppelt. Die GlasfaserPlus will das Netz anbieteroffen errichten. Für den Ausbau in Dahn und Bruchweiler-Bärenbach hat die Telekom angekündigt, das Netz der GlasfaserPlus nutzen zu wollen. Die GlasfaserPlus schließt nach eigener Aussage eine Immobilie während der Ausbauphase kostenfrei an, wenn der Kunde einen Glasfaser-Tarif bei einem Telekommunikationsanbieter abschließt. Bei einer Buchung nach der Ausbauphase fällt eine einmalige Anschlusspauschale an.

In der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland wirbt derzeit mit Unterstützung der Ortsgemeinden auch das Unternehmen BBV um Kunden für Glasfaseranschlüsse. BBV plant Anschlüsse in allen Orten, sofern im VG-Gebiet insgesamt eine bestimmte Quote von Tarifabschlüssen erreicht wird.