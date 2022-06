Glasfaserkabel würden in Biesershausen für schnelles Internet sorgen, doch dafür müssten wahrscheinlich die Straßen komplett aufgerissen werden. Es gibt aber vielleicht Alternativen.

Fast vier Stunden dauerte die jüngste Biedershausener Gemeinderatssitzung, groß war der Informations- und Klärungsbedarf der Ratsmitglieder. Es ging um die Glasfaserverlegung, die papierlose Ratsarbeit und das Baugebiet in der Gartenstraße. Hilmar Mollo vom Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) aus Ismaning in Bayern stellte die mögliche Verlegung von Glasfaserkabeln für den Anschluss des Ortes an das schnelle Internet vor. Laut dem Firmensprecher haben bisher 20 von 84 Gemeinden des Landkreises zugestimmt. Von den Gemeinderäten braucht es zum Ausbau eine Absichtserklärung mit einem Anbieter. Die Verbandsgemeinde wird dann beauftragt, die Genehmigung zur Unterzeichnung der Erklärung einzuholen. Nach der Prüfung durch die Kreisverwaltung ist sie vom Ortsbürgermeister zu unterzeichnen. Dann wird sie rechtswirksam.

Zwei Punkte würden einen Beschluss schwer machen, schilderte Ortsbürgermeister Christian Bühler. Erstens seien die Straßen in Biedershausen in einem super Zustand und müssten bei einer konventionellen Verlegung komplett aufgerissen werden. Denn: Beim Straßenbau vor 20 Jahren wurden keine Leerrohre verlegt und Bürgersteige gibt es nur auf einer Seite, bei der konventionellen Verlegung müssten die Straßen also quer aufgerissen werden. Eine Alternative sei das Durchschießen. Das zweite Problem: „Von vielen Straßen kennen wir den Untergrund nicht. Im schlimmsten Fall stößt man auf Fels“, erklärt Bühler . UGG sicherte zu , dass ab dem Zeitpunkt der Unterschrift den Ort innerhalb sechs Monaten den Ort mit schnellem Internet versorgen könne. Der Gemeinderat entschied, auch andere Anbieter wie Telekom oder Deutsche Glasfaser zu befragen.

Tablets sollen Sitzungen papierloser machen

Stephan Marx von der Verbandsgemeindeverwaltung stellte die Rats-App „Dipolis“ vor. Der Rat stimmte daraufhin der Einführung der App für Android- und iOS-Tablets zu. Ohne Schulung fallen für die Gemeinde 3000 Euro an Kosten für die Tablets an. Die Schulung will der Digitalisierungsbeauftragte selbst durchführen. Mit der App können etwa Angebote für Aufträge während der Ratssitzung präsentiert werden, das spare Papier.

Im nicht öffentlichen Teil der Ratssitzung informierte Bühler über den Sachstand beim geplanten Baugebiet an der Gartenstraße. Mit den Grundstückseigentümern sei man sich einig. In der nächsten Sitzung sollen die ersten Beschlüsse gefasst werden.