Während der Glasfaser-Ausbau in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land noch ganz am Anfang steht, liegt das Großprojekt in der Nachbar-VG Zweibrücken-Land allmählich in den letzten Zügen. Wie ist die Erschließung mit schnellem Internet dort gelaufen? Und was hält Bürgermeister Björn Bernhard von „Glasfaser-Kontrolleuren“?

In Contwig