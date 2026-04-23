Marc-Oliver Weber ist neuer Pächter der Hornbacher Gimpelwaldhütte. Am 30. April möchte er die Hütte zum ersten Mal unter seiner Regie öffnen.

Der Systemgastronom Marc-Oliver Weber hat Anfang April den Pachtvertrag mit dem Eigentümer der Gimpelwaldhütte, der Stadt Hornbach, unterschrieben.Der Name Weber steht für einen Neuanfang, aber auch für Konstanz. Denn Marc-Oliver Webers Mutter, Bettina Weber, hat auch die vergangenen dreieinhalb Jahre als Angestellte in der Hütte gearbeitet. Mutter und der 30-jährige Sohn werden die Waldhütte zumindest am Anfang alleine betreiben. Wenn sich im Laufe der Zeit Bedarf abzeichnet, könnte zusätzliches Personal eingestellt werden, sagt Weber, der seinem Hauptjob als Immobilienverwalter weiter nachgehen wird.

Ende Dezember 2025 hat die bisherige Pächterin, Katrin Braun, den Mietvertrag gekündigt. Mutter und Sohn Weber haben sich dann entschlossen, die Gimpelwaldhütte zu pachten. Während Marc-Oliver Weber kocht, wird sich seine Mutter um den Service kümmern. Der neue Pächter hat bei der Fast-Food-Kette Burger King eine Ausbildung als Systemgastronom abgeschlossen und war anschließend im Wichernhaus Zweibrücken Leiter der Küche. Die Baumarkt-Trefferia sowie das Restaurant Zum Schlangenbrunnen in Blieskastel, wo er stellvertretender Restaurantleiter war, sind weitere Stationen seiner bisherigen gastronomischen Reise.

Unter der Woche geschlossen

Mit einem Grillabend will Weber am Donnerstag, 30. April, das Ausflugslokal wiedereröffnen. Typische Hüttengerichte, aber auch eine Auswahl vegetarischer Gerichte sollen auf die Karte. Neben Wanderern setze sich das bisherige Publikum aus Hornbachern, aber auch Wohnmobilfahrern zusammen, die auf dem Stallplatz am Fritz-Huber-Stadion übernachten. Die Gimpelwaldhütte bietet laut Marc-Oliver Weber im Innern rund 60 Sitzplätze und im Freien noch einmal zusätzlich circa 100. Während der Woche ist geschlossen, Hüttenbetrieb ist ausschließlich freitags, samstags und sonntags.