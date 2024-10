Mit vier Mitgliedern ist die Wählergruppe Schmidt in den Bechhofer Gemeinderat eingezogen. Dessen Arbeitsweise möchte sie verändern.

Für die Gemeinderatssitzung am Montag, 7. Oktober, 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus hat sie die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes beantragt, der drei Teile beinhaltet. So möchte die Wählergruppe Schmidt, dass den beiden Beigeordneten Michael Sonntag ( CDU) und Thorsten Jung ( SPD) verbindliche Aufgaben auferlegt werden. Zweitens möge der Rat für ein regelmäßiges Treffen aller Ratsmitglieder jeweils vor einer Gemeinderatssitzung votieren. Drittens soll ein Jour fixe eingeführt werden, um alle Mitglieder zu einem festen monatlichen Termin auf den aktuellen Stand zu bringen. Dies sei auch über einen Ältestenrat denkbar. Dieser müsse dann jeweils vor den Gemeinderatssitzungen zusammentreten.

Vergleichbares gibt es in Bechhofer Nachbargemeinden, etwa in Lambsborn: Dort ließ schon Rudi Molter als Bürgermeister den Gemeinderat vor Sitzungen wichtige Fragen intern besprechen. Sein Nachfolger Markus Schwarz hält es genauso. In Martinshöhe setzt der neue Bürgermeister Peter Palm auf den Ältestenrat aus Bürgermeister, den Beigeordneten und den Fraktionssprechern.

Sefrin ist nicht abgeneigt

Zu diesen Vorschlägen sagt Bechhofens Bürgermeister Paul Sefrin, dass es schon in der vergangenen Amtsperiode einen regen Austausch mit den Beigeordneten gegeben habe. „Den Antrag auf Besprechungen in einem Ältestenrat begrüße ich sehr. Einmal im Monat oder zumindest vor jeder Ratssitzung und wenn brisante Themen anstehen.“ Besprechungen mit allen Ratsmitgliedern lehne er zwar nicht pauschal ab, hält sie für Bechhofen jedoch „nicht für so sehr zielführend. Denn in Lambsborn gibt es eine andere Ratsstruktur. Da sind Personen zur Wahl angetreten. Nicht Parteien oder Listen wie in Bechhofen. Mit denen werde ich verstärkt den Kontakt suchen.“