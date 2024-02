Die Ortsgemeinde kauft ein Stromaggregat. Die Anschaffung eines zweiten Gerätes wurde zunächst zurückgestellt, bis das erste ausgiebig getestet werden kann.

Die Stromaggregate sollen dafür sorgen, im Falle eines großflächigen Stromausfalls in beiden Ortsteilen so genannte Wärmeinseln einrichten zu können, also Aufenthaltsmöglichkeiten für Einwohner, deren Wohnungen während eines Ausfalls kalt bleiben. Geplant sind die beiden Wärmeinseln im Dorfgemeinschaftshaus (Ortsteil Höhmühlbach) und im alten Feuerwehrhaus (Ortsteil Rieschweiler). Der Ortsbeigeordnete Hans-Dieter Bißbort (FW) hatte angeregt, nicht zwei „kleine“ Aggregate anzuschaffen, sondern vielleicht eines „eine Nummer größer“ zu holen. „Damit könnten wir dann vielleicht auch mal ein Schweißgerät oder einen Hochdruckreiniger betreiben“, sagte Bißbort. SPD-Ratsmitglied Norbert Semar bemerkte, dass das Aggregat im Betrieb recht laut sei: 97 Dezibel seien angegeben. „Das entspricht einem Rockkonzert“, sagte der Erste Beigeordnete Heino Schuck (SPD). „Die Leute sollen sich ja auch aufwärmen und nicht schlafen“, fügte Schuck augenzwinkernd hinzu.