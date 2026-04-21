Weil er seine Ehefrau geschlagen, getreten und bedroht haben soll, musste sich ein Mann vor dem Amtsgericht Pirmasens verantworten.

Im September 2025 soll der Angeklagte seiner Ehefrau ins Gesicht geschlagen und ihr in den Bauch getreten haben, nachdem sie zu Boden gegangen war. Durch den Tritt sei die Frau drei Meter nach hinten geflogen, sagte die Zeugin vor Gericht. Außerdem habe sie einen Schock und Hämatome erlitten. Wenige Tage später habe ihr Mann über einen Messenger-Dienst gedroht, sie zu töten. Später habe er nochmal gedroht, sie zu schlagen und umzubringen.

Der 42-Jährige räumte die Vorwürfe ein. Seine Begründung: Er habe zu viel Alkohol getrunken. Er mache jetzt eine Therapie. Seine Ehefrau berichtete, dass ihr Mann vor zwei Jahren begonnen habe, Alkohol zu trinken – meist am Wochenende. Dann sei er „nicht mehr Herr seiner Sinne“ gewesen. Sie habe es mit ihm nicht mehr aushalten können. Vorher seien sie ein tolles Team gewesen. Woher sein plötzliches Alkoholproblem kam, wisse sie nicht. Seit der vorhergehenden Verhandlung vor dem Familiengericht halte sich der 42-Jährige an die Auflagen der Gewaltschutzverfügung. Er hat das Sorgerecht für seine beiden Kinder ebenso verloren wie seine Arbeit.

„Alkohol war der Anlass für die Taten“

Die Richterin hat den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung und zweifacher Bedrohung zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Er muss wahlweise 500 Euro an den Kinderschutzbund zahlen oder 100 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Zudem muss er ein Jahr lang an monatlichen Alkoholberatungsgesprächen teilnehmen, und er erhält einen Bewährungshelfer.

Die Richterin betonte, dass der Fall gezeigt habe, was Alkohol mit einer Familie und den Kindern machen kann: „Alkohol war der Anlass für die Taten.“ Weshalb der Mann zur Flasche gegriffen habe, sei im Dunkeln geblieben. Es habe sich um massive Taten gehandelt, sodass eine Geldstrafe nicht ausreichend wäre, erläuterte die Richterin. Die Strafe habe sie nur deshalb zur Bewährung ausgesetzt, weil nun Ruhe herrsche und der Mann sich an die Auflagen halte. Beim nächsten Mal bekomme er aber keine Bewährung mehr, warnte sie den Angeklagten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.