Die Kreisverwaltung will das Corona-Infektionsgeschehen in der Südwestpfalz unter Kontrolle halten. Deswegen wird viel Arbeit investiert, um herauszufinden, mit wem Infizierte Kontakt hatten, wen sie angesteckt haben könnten und wo sie sich selbst infiziert haben. Das herauszufinden, wird aber zusehends schwieriger, sagt Landrätin Susanne Ganster.

„Spätestens heute müssen wir sagen, dass das Infektionsgeschehen vielfältiger wird“, sagte Landrätin Ganster am Mittwoch. Das Gesundheitsamt könne nur noch etwa die Hälfte der Infektionen einem singulären Ereignis zuordnen: Infektionstreiber waren eine Hochzeit in Hauenstein, eine Familienfeier sowie eine Art Oktoberfest in Zweibrücken und ein Fitnessstudio in Pirmasens. Als weiterer Ansteckungsherd scheint sich laut Ganster der FC Rodalben herauszukristallisieren. Bisher seien dort zwei Infektionen bekannt, viele Tests stünden noch aus. Da Fußball ein Kontaktsport ist und die Gegner oft aus anderen Regionen kommen, sei hier die Gefahr besonders hoch, dass sich das Virus verbreitet.

Das jetzige Infektionsgeschehen übersteige die erste Welle im Frühjahr: weil sich mehr Menschen mit Sars-CoV-2 anstecken, und weil es schneller geht. Und eine hohe Anzahl an Covid-19-Infektionen könne nicht klar einer Quelle zugeordnet werden. Die Patienten wissen schlicht nicht, wo sie sich angesteckt haben könnten. „Das ist eine Situation, vor der Virologen warnen“, sagt die Landrätin. Denn wenn man nicht weiß, wo die Infektionen herkommen, können die ursprünglich Infizierten unwissentlich weitere Menschen anstecken.

„Grenze der Belastbarkeit“

Deshalb steckt der Kreis viel Arbeit und Personal in die Kontaktnachverfolgung. Etwa 40 Mitarbeiter führen jeden Tag ungezählte Telefonate. Sie versuchen, Verbindungen zwischen den Patienten zu finden, die sich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert haben.

Je mehr Menschen sich in der Südwestpfalz infizieren, desto mehr Arbeit haben die Kontaktnachverfolger. Inzwischen unterstützen Mitarbeiter aus Zweibrücken und Pirmasens das Gesundheitsamt in der Kreisverwaltung. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Ganster. Derzeit seien in Pirmasens, Zweibrücken und dem Landkreis rund 250 Menschen in Quarantäne. Allein diese müssten täglich abtelefoniert werden, dazu kämen ihre ermittelten Kontaktpersonen, die informiert werden. „Wir arbeiten da an der Grenze der Belastbarkeit“, betont Ganster.

Tür-und-Angel-Gespräche wichtig

Verschärft sich die Lage weiter, werden die 40 Mitarbeiter nicht mehr ausreichen. Dennoch ist Ganster entschlossen, nicht nachzulassen: Die Nachverfolgung „muss leistbar sein, solange wir die Situation beherrschen wollen“. Zur Not sei sie bereit, weitere Mitarbeiter aus anderen Abteilungen abzuziehen und dem Gesundheitsamt zuzuordnen, damit sie dort aushelfen. Bei einer „größeren Lage“, sprich deutlich mehr Infektionen in der Südwestpfalz, würden dann andere Dienstleistungen der Verwaltung eingeschränkt.

Fürs Erste aber seien weitere Stellen im Gesundheitsamt ausgeschrieben. Ganster hofft, dass nächste Woche neue Mitarbeiter eingestellt werden. Neben dem personellen gibt es allerdings einen Mangel an Raum und Ausstattung: Das Gesundheitsamt ist voll, viel mehr Mitarbeiter könne man dort nicht unterbringen. In den vergangenen Monaten hätten die Mitarbeiter aber festgestellt, wie wertvoll kurze Wege und schnelle Absprachen bei der Kontaktnachverfolgung sind, erzählt die Landrätin. Bei Gesprächen der Kollegen zwischen Tür und Angel seien immer wieder Querverbindungen zwischen den Patienten entdeckt worden.