Wer bei einem PCR-Test ein positives Ergebnis erhält, den informiert das Gesundheitsamt ab sofort per Kurznachricht SMS über das weitere Vorgehen. Voraussetzung ist, dass eine Telefonnummer des Betroffenen vorliegt.

Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt das neue SMS-Informationssystem gestartet. PCR-positiv Getestete informiert das Amt nun per SMS, soweit eine Mobil- oder Festnetznummer bekannt ist. Vom Absender KV SWP erhalten diese dann einen Link zu den Online-Dokumenten mit den wichtigsten Hinweisen zu Isolation, Verkürzungs- und Testmöglichkeiten, ärztlicher Versorgung, Absonderungsbescheinigung sowie Infos für die Kontaktpersonen. Weiter enthält die SMS die Telefonnummer des persönlichen Ansprechpartners beim Gesundheitsamt, unter der dieser bei Fragen erreichbar ist.

Landrätin bittet um Mithilfe

Derzeit häufig gestellt wird laut Kreisverwaltung die Frage nach dem Genesenen-Nachweis: Diesen erhalten nach aktueller Rechtslage nur noch Personen, die mittels PCR-Abstrich positiv getestet wurden. Die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes arbeiteten seit Wochen schon am Limit – und in vielen Fällen auch weit darüber hinaus –, um Menschen mit positivem Corona-Befund zu kontaktieren, erläutert Landrätin Susanne Ganster. Schon vor einigen Tagen wurde darauf hingewiesen, dass die Lage kaum mehr beherrschbar sei. Daher bitte man nun erneut die Bevölkerung darum, ein wenig mitzuhelfen, wirbt die Landrätin um Verständnis, wenn sich die Abläufe gegenüber anderen Phasen der Pandemie derzeit manchmal anders darstellen, wie es sich alle Beteiligten wünschen würden. Zur Verbesserung soll nun aber das SMS-Informationssystem beitragen.

Mobilnummer hilft, Zeit zu sparen

Um diesen zeitsparenden Service breit nutzen zu können, bittet das Gesundheitsamt darum, im Zuge der Testung bei den persönlichen Kontaktdaten vorzugsweise eine Mobilnummer anzugeben. Wird eine Festnetznummer angegeben, löst die SMS eine Sprachnachricht mit den Informationen aus. Die per SMS übermittelten Online-Dokumente sind für alle Interessierten online zugänglich.

Kann das Gesundheitsamt nicht auf Telefonnummern zurückgreifen, verzögert sich die Kontaktaufnahme durch die Postlaufzeit des Informationsschreibens. So trägt die Übermittlung per SMS dazu bei, Information zeitnah zu den Infizierten zu transportieren. Das Amt weist jedoch darauf hin, dass sich – im PoC-Test als auch im PCR-Test – positiv getestete Personen unabhängig vom Kontakt durch das Gesundheitsamt unverzüglich in Isolation begeben müssen.