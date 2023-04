Die letzten Gewerke beim Bau des Gemeinbedarfszentrum hat der Rat vergeben. Ende Juli soll das Gebäude fertig sein.

Am Dienstag hat der Gemeinderat Eppenbrunn die Malerarbeiten an das Pirmasenser Unternehmen Stein zum Preis von rund 13.000 Euro vergeben. Die Fliesenarbeiten übernimmt das Pirmasenser Unternehmen Resch zum Preis von rund 33.000 Euro. Die Kosten sind gegenüber der Planung um rund 2000 Euro gestiegen. Die Ursache liege laut Ortsbürgermeister Andreas Pein in höheren Herstellungskosten aufgrund des Ukrainekrieges. Ende Juli soll das Gemeinbedarfszentrum fertiggestellt sein. Die Bauarbeiten begannen im März 2021, nachdem zuvor das marode Haus des Gastes abgerissen worden war. Verzögerungen gab es einmal, weil beim Abriss große Mengen schadstoffbelastetes Material zutage kamen und aufgrund der Auswirkungen des Ukrainekriegs.

Der Rat ermächtigte Pein, in Absprache mit den Beigeordneten die Aufträge für die Innentüren und zur Gestaltung der Außenanlagen an den günstigsten Bieter zu vergeben, um einen Zeitverzug zu vermeiden. Am 28. März erfolgte ein Ortstermin, bei dem die Wahl der Fliesen sowie die Ausführung der Türen und die Gestaltung der Außenanlagen vorberaten wurden.

Ärger in der Oberen Haardtstraße

Die Obere Haardtstraße soll bis Ende August fertiggestellt sein. Die Hauptwasserleitung sei bereits hergestellt. Das Fräsgut, das unweit der Pumpstation gelagert war, wurde durch das Vinninger Unternehmen Felix Kupper entfernt, nachdem das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bedenken gegen die Lagerung im Wasserschutzgebiet angemeldet hatte und die sofortige Beseitigung der Lagerung angeordnet hat. Das Fräsgut wurde bereits rechtskonform in Wirtschaftswege eingebaut. Das kostete rund 6000 Euro. „Wir sollten der Landrätin einen Brief schreiben, das hat uns ganz schön Geld gekostet. Chaos Kreisverwaltung und Werke“, sagte Klaus Lehmann (SPD), der sich über die seiner Ansicht nach sinnfreie Maßnahme ärgerte.

Kämmerer Daniel Goedel berichtete, dass ein Nachtragshaushalt für 2023 erstellt worden sei, um die aktuellen Hebesätze einzuarbeiten. Diese betragen für die Grundsteuer A 345 Prozentpunkte, Grundsteuer B 465 Prozentpunkte und Gewerbesteuer 380 Prozentpunkte. Der Rat stimmte dem Nachtrag einstimmig zu. Der Haushalt zeige eine positive Tendenz, stellte Goedel fest.

24.000 Euro kostet es, um den Brandschutz in der Kita St. Pirminius sicherzustellen. Die Gemeinde muss rund 2100 Euro zahlen, der Rest wird durch Zuschüsse abgedeckt.