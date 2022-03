Die Gruppe „Dahn hilft“ ist wieder aktiv. Nachdem die Mitglieder zuletzt durch verschiedene Aktionen Spenden für die Flutopfer im Ahrtal gesammelt haben, unterstützen sie jetzt Hilfstransporte für ukrainische Kriegsflüchtlinge.

Im Sommer startete ein rund 25-köpfiges ehrenamtliches Team namens „Dahn hilft“ eine Spendenaktion für Flutopfer in Schuld. Knapp 23.000 Euro kamen damals zusammen. Nun wollen die Dahner Helfer die Not ukrainischer Kriegsflüchtlinge lindern. Das Team hat sich spontan entschlossen, den Hauensteiner Verein „Helfende Hände Hääschde“ zu unterstützen. Er wird mit Hilfsgütern in Lkws an die polnisch-ukrainische Grenze fahren und diese an die Flüchtlinge verteilen.

Die Dahner sammeln dafür Babyhygieneartikel und Babynahrung. Zusätzlich findet am 13. März von 11 bis 17 Uhr ein Verkauf von Kuchen und Speisen mit Livemusik im Sportheim des FC Dahn statt. Der Erlös geht vollständig an den Verein aus Hauenstein. Wer helfen will, kann für den 13. März Kuchen spenden oder für den Transport Babyhygieneartikel und Babynahrung.

Info

Infos gibt es telefonisch unter 0170 3412001 bei Judith Zwick und Jörg Wittmer.