Seit über zwei Wochen ist Mauschbach ohne Ortsschild. Der Rahmen für ein neues steht bereits. Bis dieser aber wieder mit Inhalt ist, wird es vermutlich noch ein wenig dauern.

Das Schild am Mauschbacher Ortseingang aus Richtung Hornbach ist nicht etwa von den zwischen beiden Gemeinden grasenden Wasserbüffeln gefressen, sondern schlichtweg gestohlen worden. Die Ersatzbeschaffung sei Sache des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Kaiserslautern, informierte Mauschbachs Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Der LBM hat auch bereits ein „50er“-Verkehrsschild unter dem derzeit leeren Rahmen anbringen lassen. Grund: Das Ortsschild, das gleichzeitig als Dorfbegrenzung dient, markiert auch den Beginn und das Ende der erlaubten innerörtlichen Höchstgeschwindigkeit. Volker Priebe, stellvertretender Leiter des LBM Kaiserslautern, ist das Problem gestohlener Ortsschilder nicht neu. „Das kommt immer wieder vor. Ortsschilder sind offenbar begehrte Artikel. Das von Mauschbach wird jetzt irgendeine Kellerbar zieren“, vermutet er.

Gründe: Urlaubszeit und Einzelanfertigung

Wenn seiner Behörde ein fehlendes Schild gemeldet werde, werde ein neues bestellt, so Priebe weiter. Die Herstellung brauche allerdings Zeit. „Das geht nicht ganz so schnell. Wir haben Urlaubszeit und es ist ja eine Einzelanfertigung.“ Drei, vier Wochen könne es schon noch dauern, bis der Name Mauschbach wieder am westlichen Ortsein- beziehungsweise -ausgang zu lesen ist. Die Kosten dafür liegen laut Priebe bei rund 250 Euro.