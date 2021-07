Nach Beschwerden von Anwohnern der Hauptstraße über Raserei sollen dort zwei Geschwindigkeitsmesstafeln aufgestellt werden.

Angeregt haben dies zwei Bürger in der Ratssitzung am Dienstag, teilte Bürgermeister Daniel Frey telefonisch mit. Es gibt derzeit im Ort mehr Verkehrsaufkommen wegen der Sperrung von Busenberg, jedoch wird die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern laut Anwohnern oft überschritten.

Den Sportfreunden wird ein Zuschuss von 2800 Euro gewährt, der für die Erweiterung des Regenwasserbeckens und hygienischen Mehraufwand durch Corona bei der Sanierung des Vereinsheims verwendet wird.

Der Rat fasste einen Grundsatzbeschluss, demzufolge in der Rechtenbach Grünflächen der Gemeinde an Hausbesitzer verkauft werden können, deren Grundstücke sich daran anschließen.

Luftreinigungsanlage für die Kita

Die Küche in der Kita muss infolge des neuen Gesetzes für 37.000 Euro aufgerüstet werden, die Maßnahme wird über Landes- und Kreiszuschüsse abgedeckt. Für Matratzen, Bettzeug, Geschirr und ähnlichen Bedarf für die Über-Mittag-Betreuung können weitere 5000 Euro an Landesmitteln ausgeschöpft werden. Für den Einbau einer Luftreinigungsanlage in der Kita fasste der Rat den Grundsatzbeschluss und erteilte dem Ingenieurbüro Mager den Auftrag zur Kostenermittlung. Eine Spende von Anita und Reiner Peter für die Kita und die Ortschronik nahm der Rat an.