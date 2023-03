Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Rollläden sind zwar geschlossen, doch die Textilhandlung des Dahner Möbelhauses wird wieder eröffnen, sobald es möglich sein wird.

Die geschlossenen Rollläden an dem Haus, in dem die Textilabteilung von Möbel Naab untergebracht sind, haben für Unruhe in Dahn gesorgt. Doch es gibt keine schlechten Nachrichten für