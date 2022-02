Entgegen dem allgemeinen Trend übernahm problemlos eine junge Vorstandschaft die Führung des Traditionsgesangvereines 1896 e.V. bei der jüngst stattgefundenen Jahreshauptversammlung.

Neu an der Vereinsspitze steht Sabrina Ackermann; ihr zur Seite als Stellvertreter Manuel Lang. Die Vorstandschaft komplettiert Kassenführer Alf Ackermann und Schriftführerin Annette Orth. Als Beisitzer wurden Andrea Kästner und Stephanie Weislogel gewählt. Kassenprüfer sind Steffen Kästner und Tom Weislogel. Die Versammlung wurde von 44 Mitgliedern besucht.

Die beiden Chorleiter Bernhard und Christoph Haßler lobten ausdrücklich die jungen Sängerinnen und Sänger des Kinderchors für deren verantwortungsvolles Engagement unter Pandemiebedingungen und dankten auch den Eltern für ihre Mithilfe. Erfreulich sei, dass nach dem Kinderchor auch die Proben des Erwachsenenchores begonnen haben. Ein besonderer Hinweis gab es auf die bevorstehende Krönungsmesse, die am 24. April um 18 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Georg aufgeführt wird. Wie von Bernhard Haßler informiert wurde, dürfen pandemiebedingt nur 200 Besucher in die Kirche. Es kommen ausschließlich Kirchenkomposititonen von Wolfgang Amadeus Mozart zur Darbietung. Der Vorverkauf läuft. Karten gibt es bei Gärtnerei Klaus Pfundstein (Telefon: 06395 6294) zum Preis von 20 Euro.