Der Ausbau der Bechhofer Germannstraße startet am 21. März. Das sagt Bürgermeister Paul Sefrin in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Die Bauzeit soll rund sieben Monate andauern.

In der Sitzung wurden die Aufträge für die Kampfmittelsondierung, Beweissicherung und die neuen Straßenlaternen vergeben. Die Kampfmittelsondierung kostet 1800 Euro, der Auftrag ging an die Firma Tauper Explosive Management aus Weiterstadt. Die Beweissicherung schlägt mit 3000 Euro zu Buche, die Hälfte davon übernehmen die Verbandsgemeindewerke. Die Pfalzwerke stellt in der gesamten Germannstraße zehn neue Straßenlaternen auf, Gesamtpreis rund 33.000 Euro. Sefrin erklärt, dass die Bürger bei der alten Germannstraße öfters die zu schwache Straßenbeleuchtung kritisiert hätten.

Die Pfalzwerke wollen teilweise die Stromkabel in Bechhofen austauschen. Unter anderem betrifft das die Beethovenstraße, die Wilhelmstraße und der Langflur. Das kostet rund 16.800 Euro.