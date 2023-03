Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen eines verbotenen Autorennens sollte ein 22-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 1800 Euro Strafe bezahlen. Auf seinen Einspruch gegen den Strafbefehl hin sprach ihn das Amtsgericht Pirmasens am Montag aber frei.

Zwei Polizeibeamte berichteten am Montag vor Gericht über das Geschehen am 9. Juni vergangenen Jahres. Demnach sei ihnen gegen 20 Uhr in der Hauptstraße in Bundenthal ein offenbar getunter Opel Astra