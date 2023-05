Junge Männer in weißen Hemden, die lange Stangen tragend singend durch die Straßen ziehen, von Reitern eskortiert werden und eine besondere Figur zum Zielort geleiten: Wenn das in Schmalenberg zu sehen und zu hören ist, wissen die Menschen, dass Pfingstmontag ist und der Quack durch das Dorf zieht. Ab 10 Uhr zieht der Quack auch am kommenden Montag mit seinem Gefolge wieder durch die Straßen.

Start des besonderen Zuges ist in der Hauptstraße. Seit Wochen üben die Quackbuben für das traditionelle Spektakel. Das Schauspiel lockt jährlich viele Besucher in die Holzlandgemeinde, im vergangenen Jahr waren es so viele Quack-Fans wie noch nie. Die Straßen, durch die der Quack zieht, waren von begeisterten Gästen gesäumt.

Der Quack, erkennbar an seinem blumigen Hut und seinen drei Röcken, die aus Buchen-, Birken- und Ginsterhecken bestehen, zieht durch die Straßen, während das Quacklied gesungen wird, in dem von Liebe, aber auch von Geld die Rede ist. Von den Menschen, die den Zug beobachten, erhoffen sich die Quackbuben Geld. Der Zug endet traditionell in der Waldstraße. Dort wird der Quack demaskiert und damit das Geheimnis gelüftet, wer im Quack-Kleid steckt.

Im Anschluss startet das Dorffest rund um den Alten Backofen mit dem Fassanstich. Die Schmalenberger Vereine freuen sich darauf, wieder viele Gäste bewirten zu dürfen. Beim Dorffest wird auch Helmut Seebach mit Büchern aus dem Bachstelz-Verlag vor Ort sein. Unter anderem mit dem Buch „Alte Feste in der Pfalz“, das auch die Quack-Tradition näher beleuchtet.