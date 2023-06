Der Landkreis Südwestpfalz wappnet sich für Krisen, Notfälle und Katastrophen. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, werden mögliche Szenarien in Übungen durchgespielt. Jetzt trafen sich Katastrophenschützer aus dem Kreis und den Städten Pirmasens und Zweibrücken, um gemeinsam zu üben.

„Katastrophen lassen sich nur gemeinsam bewältigen. Im Katastrophenfall arbeiten die Verwaltungen und Einheiten des Landkreises und der Städte Schulter an Schulter. Dafür ist auch stetiges gemeinsames trainieren der Abläufe erforderlich“, betonte Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stiven Schütz.

Rund um das Katastrophenschutzzentrum in Rodalben haben jetzt die Fachgruppen Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) der Städte Pirmasens und Zweibrücken mit der des Landkreises Südwestpfalz geübt. Diese Spezialisten stellen im Ernstfall verschiedene Kommunikationswege sicher. Dadurch soll der notwendige Informationsaustausch der Verwaltungen, Führungsstellen und Hilfsorganisationen sichergestellt werden. Im Vordergrund stand das Aufrechterhalten der Kommunikation ohne Stromversorgung. Die gesamte Feldkabeltechnik und der Aufbau einer Feldkabelstrecke wurden geübt, außerdem wurden eine Awitel-Anlage – ein moderner, digitaler Feldsprecher – in Betrieb genommen und die Kommunikation über eine analoge Funkbrücke ausgiebig getestet. Vorgestellt wurde die Datenübertragung per Feldkabel.

Für die Verpflegung aller Übungsteilnehmer war das Katastrophenschutzmodul Betreuung und Verpflegung des Landkreises angerückt. Landrätin Susanne Ganster erinnerte an die Bedeutung der individuellen Notfall-Vorsorge: „Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat zahlreiche Tipps für die Vorbereitung auf verschiedene Notsituationen zusammengestellt. Sich einlesen und verantwortungsvoll zu planen, empfehle ich jedem Haushalt grundsätzlich. Ohne Panik, aber mit Weitblick persönliche Notfallvorsorge zu betreiben, stärkt die eigene Widerstandsfähigkeit und nützt damit auch allen anderen.“

Info

Im Internet findet sich auf der Seite bbk.bund.de unter anderem die persönliche Checkliste für die Notfallvorsorge.