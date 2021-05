Dass Clausen ein neues Neubaugebiet braucht, ist für Gemeinderat und Bürgermeister keine Frage. Für zehn Bürger allerdings schon. Sie wehren sich gegen eine Neuplanung im Gebiet „Gehrenäcker“ und verweisen darauf, dass es andere Flächen gebe, die bereits zur Bebauung vorgesehen waren.

Neues Bauland wird dringend in der Gemeinde benötigt, das stellte der Gemeinderat in seiner Sitzung im Oktober 2020 und letztendlich am 26. April 2021 mehrheitlich fest. So soll das Neubaugebiet „Gehrenäcker“ vorangetrieben werden, zumindest eine Teilfläche dieses Gebietes; hierfür sind nun 80.000 Euro für die Erstellung des Bebauungsplans vorgesehen. Nicht einverstanden damit sind jedoch einige Bürger. So gibt es um Michael Lampe eine Gruppe, die die Notwendigkeit eines Neubaugebietes bestreitet. Sie halten dem Gemeinderat vor, dass im Bereich „In den Schützengärten“ (mit Anbindung an die Straße „Auf dem Blaul“) und im Gebiet „An den Erlen“ (als Erweiterung des bestehenden Neubaugebietes) zwei ausreichende Flächen zur Verfügung stünden.

Nach der jüngsten Gemeinderatssitzung sprach eine Gruppe von Leuten unterschiedlichen Alters vor dem FKC-Sportheim die RHEINPFALZ an und beschwerte sich, dass von ihrem Anliegen nichts in der Ratssitzung zur Sprache kam. Sie kritisierten, „dass wir schon verschiedene Eingaben bei der Gemeinde und auch der Verbandsgemeinde gemacht haben, die sich gegen die Ausweisung des vorgesehenen Neubaugebietes ,Gehrenäcker’ wenden“. Auch, dass ihre Schreiben „nicht öffentlich verlesen und somit allgemein dem Rat bekanntgemacht wurden“, kritisiert der Wortführer Michael Lampe.

Vom Neubaugebiet aus der Zeitung erfahren

Später wies Lampe in einer Stellungnahme darauf hin, dass man am 31. Oktober 2020 von der Ausweisung des Gebietes „Gehrenäcker“ als Neubaugebiet aus der RHEINPFALZ erfahren habe. Obwohl es den damit nicht einverstandenen Bürgern klar gewesen sei, dass man sich erst offiziell gegen eine solche Festlegung wehren könne, wenn der Bebauungsplan bei der Verbandsgemeinde offen ausgelegt ist, wollten sie schon vorher ihre entgegengesetzte Meinung kundtun, so Lampe.

„Wir wollten im Vorfeld darüber informieren und haben das im November der Verbandsgemeinde Rodalben und dem Ortsgemeinderat Clausen schriftlich mitgeteilt, dass wir gegen ein Neubaugebiet im Bereich Gehrenäcker sind“, schreibt Lampe. Und genau um dieses Schreiben gehe es ihm und seinen Mitstreitern. „Dem Gemeinderat wurden diese Schreiben offensichtlich vorenthalten, da sie in der Sitzung nicht erwähnt wurden“, mutmaßt Lampe. Er spekuliert, dass „möglicherweise die Abstimmung anders verlaufen wäre, hätten die Ratsmitglieder Einsicht in diese Schreiben erhalten“. Die Gründe, weshalb diese Schreiben dem Gemeinderat nicht vorgelegt worden seien, wisse man nicht. Nach Aussage der VG-Rodalben seien die Schreiben an die Ortsgemeinde weitergeleitet worden, erklärt Lampe.

Kritiker: Erst andere Flächen nutzen

Für die zehnköpfige Gruppe steht fest: „Auch wenn das Gebiet ,Gehrenäcker’ in zwei Teile untergliedert wurde und Teil zwei vorerst aus der Planung fällt, sind wir weiter gegen das geplante Neubaugebiet.“ Dabei verweist er auf bereits seit Jahrzehnten bestehende, zwei Flächen, die als Neubaugebiet vorgesehen seien. Dabei handele es sich zunächst um das Gebiet „In den Schützengärten“, hier mit Anbindung an die Straße Auf dem Blaul. Weiterhin um das Neubaugebiet „In den Erlen“, wo bereits bei Ersterschließung eine anschließende Erweiterung nach der Vollbebauung vorgesehen gewesen sei. „Warum diese jetzt nicht verwirklicht werden, entzieht sich unserer Kenntnis,“ so Lampe. Und: Man werde sich deshalb den Rechtsweg offen halten.

Ortsbürgermeister weist Kritik zurück

Dass die Gemeinde kein Neubaugebiet benötige, weist Wadle deutlich zurück, wie er auf RHEINPFALZ-Anfrage betont. Seit der Sitzung am 26. April seien weitere fünf Anfragen nach Bauplätzen an ihn herangetragen worden. Alle mit der Bitte um Reservierung, wenn die Erschließung stattfindet.

Den Vorwurf von Michael Lampe, dass kein Wort über die Eingabeschreiben in der Ratssitzung erwähnt wurde, kontert Harald Wadle so: „Es sind insgesamt zehn Schreiben, nahezu gleichlautend, bei der Verbandsgemeindeverwaltung eingegangen. Kein Schreiben gab einen Grund zur Ablehnung an. Alle sind einzeln an die Adressaten von der VG beantwortet worden. Wenn die Sache so wichtig wäre, wie sie vorgetragen wird, hätte sich ein Ratsmitglied aktuell am 26. April dazu melden können.“ Denn eine Widerspruchsführerin gehöre dem Rat an „und war in dieser Sitzung anwesend“, macht Wadle deutlich. Hätte dieses Ratsmitglied sich zur Sache geäußert, also auch zu ihrer abwehrenden Haltung bezüglich der Ausweisung, so wäre darüber diskutiert worden. „Dies hat sie aber nicht getan“, stellt Wadle klar.

Auch sei seit 19. Januar, dem Eingang des letzten Widerspruchsschreibens bei der VG bis zur Sitzung am 26. April kein weiteres Schreiben gekommen. Es habe sich niemand offiziell an ihn als Bürgermeister in dieser Sache gewendet, ebenso wenig an eine andere im Gemeinderat vertretene Person, stellt Wadle fest.

Erweiterung bisher nur im Flächennutzungsplan

Auch den Vorwurf, dass bereits zwei (Neu-)Baugebiete ausgewiesen seien, entkräftet Wadle: „Lediglich im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde wurden diese Bereiche als Erweiterung vorgesehen. Der Flächennutzungsplan ist kein Bebauungsplan. Diese Feststellungen stammen aus dem Jahr 2002. Seitdem hat sich vieles verändert. Und die Hoheit zu bestimmen, wo Neubaugebiete entstehen und erschlossen werden sollen, liegt immer noch im Gemeinderat“, betont Wadle. Es sei deutlich, legt der Bürgermeister noch eine Schippe drauf, um was es hier gehe: „Überall kann Baugelände entstehen, nur bei mir nicht. Einfach nur dagegen zu sein, das ist recht einfach“, stellt Wadle fest.