Anwohner im Rodalber Stadtteil Neuhof sind alarmiert: Sie fürchten um Wohnqualität und Ausblick, weil dort zwei größere Mehrfamilienhäuser gebaut werden sollen.

Ein schlichter Tagesordnungspunkt – „Änderung des Bebauungsplanes Hungerpfuhl – Teil II“ – , der in der Sitzung des Stadtrates am Dienstag, 1. Februar, 19 Uhr (Mozartschule), zur Entscheidung ansteht, birgt eine Menge Zündstoff. Dient doch die Änderung dem Zweck, an der Ecke von Neuhof- und Kettelerstraße hinter dem Netto- Einkaufsmarkt den Weg frei zu machen für den Bau eines voluminösen Mehrfamilienhauses im Wohngebiet, das ansonsten bebaut ist mit Einfamilienhäusern oder eineinhalb stöckigen Gebäuden.

Das Vorhaben bringt die Anwohner auf die Palme. Es droht das Ende des „schönen Wohnens“ mit Ausblick auf die Stadt. Geschäftssinn zerstört Lebensqualität, heißt es. Andererseits weist die Beschlussvorlage der Verwaltung schon auf die anfängliche Absicht hin, die Baufläche für ein Mehrfamilienhaus bereit zu halten. Der Bebauungsplan, der aus dem Jahr 1991 stammt, enthalte bereits Festsetzungen über „eine geschlossene Wohnhausbebauung“, allerdings ohne auf Ausmaße einzugehen.

Jeweils zehn Wohneinheiten pro Haus

Den Störfaktor bildet die kolossartige Gestalt des Projekts. Die Eigentümer beabsichtigen, auf dem Eckgrundstück zwei Mehrfamilienwohnhäuser zu bauen mit jeweils zehn Wohneinheiten, größeren und kleineren. Die Planung sieht drei Vollgeschosse vor, darüber ein zurückversetztes Staffelgeschoss für Penthouse-Wohnungen mit Dachterrasse.

Im Untergeschoss können jeweils sechs Garagen untergebracht werden, zwölf insgesamt. Als Außen- Parkplätze gibt es 18 Stellplätze. Die Zufahrt erfolgt von der Neuhofstraße aus. Ein Aufzug vom Untergeschoss bis zum Dachgeschoss gewährleistet barrierefreies Wohnen.

Bis zwölf Meter hoch

Auch wenn die Planung die Beibehaltung der festgesetzten drei Vollgeschosse hervorhebt: Je nach Standort blicken die Angrenzer auf vier Geschosse – der Dachwohnungen wegen – oder gar auf fünf Geschosse auf der Garagenseite. Die Höhe der Gebäude erreicht zwölf Meter.

Ausnahmegenehmigungen und damit der Änderung des Bebauungsplanes bedarf es aus mehreren Gründen. Das Baufenster muss erweitert werden, um das Bauprojekt in der geplanten Größe errichten zu können und hinreichend Stellplätze zu schaffen. Deshalb entfällt auch die Begrenzung für Aufschüttungen oder Abgrabungen. Die Dachneigung wird geändert (0 bis 48 Grad) für die Flachdächer der Penthouse- Wohnungen – und um das Gebäude nicht noch höher werden zu lassen.