Der CDU-Ortsverband hat am Donnerstag im Sportheim des FK Clausen Georg Schäfer einstimmig zum Spitzenkandidaten für den Ortsgemeinderat, aber auch zum Bewerber um das Amt des Ortsbürgermeisters gewählt.

Es ist für Georg Schäfer der zweite Anlauf nach 2019 auf das höchste Ehrenamt im Dorf. Auf Listenplatz zwei steht Christian Helfrich und Platz drei besetzt Stefanie Stephan. Der CDU-Ortsverband besteht aus 24 Mitgliedern. Auf der mit 16 Kandidaten aufgeführten Liste sind drei parteilose Kandidaten. Sieben Frauen und neun Männer ließen sich aufstellen und wählen.

Georg Schäfer trägt seit 2006 das CDU-Parteibuch, sitzt im Verbandsgemeinde- und Ortsgemeinderat. Momentan übt er das Amt des Ersten Beigeordneten in der Ortsgemeinde aus. Der Kommunalpolitiker ist 59 Jahre alt, verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und zwei Enkel. Beruflich ist er bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern tätig. Als Grund für die erneute Kandidatur um das Amt des Ortsbürgermeisters nennt Schäfer, dass er die von ihm federführend angestoßene Dorferneuerung weiterführen möchte. Dabei lege er seine Schwerpunkte auf den Ausbau und Erhalt des Kindergartens und den Erhalt der Grundschule. Bei der Dorferneuerung wolle er eine realisierbare Lösung finden für das sehr in die Jahre gekommene Rathaus.