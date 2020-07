Sie sind jung, motiviert, und sie sind viele: Die Generation Luwi war in den vergangenen Jahren schon oft für eine Überraschung gut. So auch diesmal. Mit der wegen Corona abgesagten Ludwigswinkler Kerwe wollten sie sich nicht stillschweigend abfinden. Und auch wenn es in diesem Jahr keine Boxbahn geben wird, haben sie ihren Schausteller nicht vergessen.

Wenn man schon nicht zusammen Kerwe feiern kann, dann doch wenigstens jeder zu Hause. So heißt das Kerwemotto am zweiten Augustwochenende: „Kerwe@dehäm“. 300 Spankisten hat die Generation Luwi gekauft – Nachschub ist möglich – und mit dem Schriftzug „Kerwe@dehäm“ versehen. Vier Boxen mit unterschiedlichem Inhalt können noch bis 3. August bestellt werden. Ausgeliefert wird am Kerwesamstag in Ludwigswinkel. Wer von außerhalb bestellt, kann seine Box zwischen 12 und 17 Uhr im Rathaus abholen.

Für jeweils zwölf Euro gibt es die „Park-Bier Spezial-Box“, die „Ultimative Schnääck-Box“ und die „Einzigartige Kerwe-Secco-Box“. Die „Unwiderstehliche Schorlebox“ kostet 15 Euro, dafür gibt es das Kerwe-Schoppeglas dazu.

Gewinn soll an Schausteller gehen

Die eigentliche Idee hinter „Kerwe@dehäm“ ist allerdings nicht, die Ludwigswinkler mit Getränken zu versorgen, auch wenn durch die Aktion ein Stück Gemeinschaftsgefühl aufkommen soll. Die Gedanken und Sorgen der Generation Luwi gelten der Schaustellerfamilie Christ, die seit 50 Jahren dafür sorgt, dass bei der Ludwigswinkler Kerwe die Boxbahn und die Reitschule selbstverständlich sind. „Die Familie Christ ist über Generationen hinweg ein verlässlicher Partner für uns. Ich denke, die hätten in dieser Zeit sicher schon lukrativere Angebote wahrnehmen können, aber sie kommen trotzdem nach Ludwigswinkel“, sagt Bürgermeister Sebald Liesenfeld, der von der Aktion der Generation Luwi begeistert ist.

Und weil sich die jungen Leute „ihrem“ Schausteller so verbunden fühlen, haben sie beschlossen, den Gewinn vom Verkauf der Boxen an Familie Christ zu übergeben. „Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wir wollen einfach ein Zeichen der Solidarität setzen.“ Die Jungs von Generation Luwi kennen die Christs noch aus eigenen Kindertagen. Der Gedanke, dass es die Schausteller nach der Krise vielleicht nicht mehr geben wird, ist für sie unvorstellbar. „Die Schausteller fallen einfach durchs Raster, erhalten keine Unterstützung. Es wird einfach nur alles verboten“, sagt Torsten Lelle, Vorsitzender der Generation Luwi. Gelebter Zusammenhalt wird bei der Generation Luwi groß geschrieben, das gilt auch für die Schausteller, die seit einem halben Jahrhundert dem Ort treu verbunden sind.

Wie man bestellen kann

Bestellzettel wurden an alle Haushalte der Gemeinde verteilt, auch im Wasgaumarkt in Fischbach liegen welche aus. Informationen gibt es auch auf der Facebook-Seite des Vereins. Verbindliche Bestellungen können am Rathaus eingeworfen oder per Whatsapp an Telefon 0152-06269656 geschickt werden. Bezahlt wird im Voraus per Überweisung oder bar am Tag der Lieferung.