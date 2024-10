Deutsch-deutsches Treffen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze: Rund um den Tag der Deutschen Einheit besucht eine Delegation aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben die thüringische Partnerstadt Schleiz. Schleiz liegt wenige Kilometer von der ehemaligen innerdeutschen Grenze entfernt. Am 3. Oktober 1991 war die Urkunde, die die Partnerschaft zwischen den beiden Kommunen besiegelte, unterzeichnet worden. Die Partnerschaft, die auch auf persönlichen Freundschaften gründet, wieder mit Leben zu füllen, ganz im Sinne der ursprünglichen Absicht, und das zu Miteinander stärken, sei das Ziel, bekräftigten der Schleizer Bürgermeister Marco Bias ( CDU) und Waldfischbach-Burgalbens Verbandsbürgermeister Felix Leidecker (CDU). Wie wertvoll die Wiedervereinigung war, wurde beim Besuch des deutsch-deutschen Museums in dem kleinen Dorf Mödlareuth deutlich. Eine 700 Meter lange, über drei Meter hohe Betonsperrmauer verlief mitten durch das Dorf, trennte für Jahrzehnte Familien, die sich nicht mal zuwinken durften. Mödlareuth wurde auch Klein-Berlin genannt. Der Tannbach (bekannt aus dem gleichnamigen Film), fließt nun wieder durch ein geeintes Mödlareuth. Die Brücke, auf der Gastgeber und Gäste stehen, verbindet Thüringen und Bayern in einem geeinten Deutschland. Links die Originalmauer, im Hintergrund ein ehemaliger Wachturm.