Wenn ein Impfstoff gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 verfügbar ist, wollen die Stadt Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz ihre Einwohner in einem gemeinsamen Zentrum in der Pirmasenser Messehalle impfen. Bis Mitte Dezember soll das Impfzentrum ausgerüstet sein.

Landrätin Susanne Ganster und OB Markus Zwick haben Landesgesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler über ihren Plan informiert. Das Land Rheinland-Pfalz hatte allen Landkreisen und kreisfreien Städten angeboten, Impfzentren in eigener Verantwortung zu errichten. Aus Sicht der Landrätin hat sich in der Corona-Pandemie die Zentrierung der Testzentren in Zweibrücken und Pirmasens für die Einwohner der Südwestpfalz bewährt. Die Stadt Zweibrücken plant ein eigenes Impfzentrum und soll dort die Bewohner der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land mitversorgen.

Vor allem Lagerung und Transport des Impfstoffs machten solche Zentren notwendig. Die Landrätin will personelle und logistische Ressourcen schonen, um die Einrichtung längerfristig zu betreiben. Infektambulanz und Corona-Testzentrum in der Pirmasenser Messe sind laut Oberbürgermeister Markus Zwick „ein Paradebeispiel guter Zusammenarbeit“. Mit dem Impfzentrum legten Stadt und Kreis einen weiteren Baustein zur Bekämpfung der Pandemie. Die Messe liegt zentral, ist gut erreichbar und bietet Parkplätze.

Im Januar schon impfen?

Stadt und Kreis weisen in einer gemeinsamen Pressemitteilung darauf hin, dass die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus auf Hochtouren läuft: Es werde davon ausgegangen, dass einer oder mehrere Impfstoffe „spätestens zu Beginn des Jahres 2021“ verfügbar sind. Dann soll „unverzüglich mit dem lmpfen der Menschen begonnen werden können“, heißt es von Kreis und Stadt. Das Land teile mit, welche Personengruppen zuerst geimpft werden. Die Südwestpfalz liege gut in der Zeit: Nach den Vorgaben des Landes sollen die Impfzentren bis Mitte Dezember ausgestattet und betriebsbereit sein, so Zwick. Neben dem festen Standort in der Messehalle will die Südwestpfalz mobile Impfteams einsetzen. Als Impfkoordinatoren werden Stadtfeuerwehrinspekteur Karl-Heinz Bär und als sein Stellvertreter Kreisfeuerwehrinspekteur Stiven Schütz benannt.