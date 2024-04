Die FWG Wesel-, Zesel-, Harsberg hat Henriette Wirth als Bürgermeisterkandidatin für die Kommunalwahl am 9. Juni nominiert. Die Lehrerin führt auch die Liste der FWG für die Gemeinderatswahl an.

Auf der FWG-Liste für die Gemeinderatswahl in Weselberg stehen neben bekannten Mitgliedern auch sieben junge Menschen, die sich für die Ortsgemeinde im Wählerverein politisch engagieren wollen. Die FWG verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, eine bürgernahe und an Sachthemen orientierte Ortspolitik zu betreiben. Der Ort solle so gestaltet werden, dass sich alle Bewohner auch in Zukunft gut aufgehoben fühlen. Dazu zähle dafür zu sorgen, dass der Ort sich bestmöglich auf die Folgen des Klimawandels einstellt und die veränderte Altersstruktur im Dorf berücksichtigt wird. Die Zusammenarbeit mit der Gemeindeschwester des Landkreises soll intensiviert und weitere Möglichkeiten zu regelmäßigen Zusammenkünften aller Generationen geschaffen werden. Daneben steht auf der Agenda, Maßnahmen zu mehr energetischer Unabhängigkeit zu ergreifen und Car-Sharing-Angebote zu etablieren, sowie das Mikroklima durch verstärktes Pflanzen von Bäumen im Ort zu verbessern.

Henriette Wirth möchte als Bürgermeisterin im Austausch mit möglichst vielen Mitbürgern an der Zukunft des Ortes bauen. Die 54-jährige gebürtige Weselbergerin ist Lehrerin und arbeitet seit etwa zehn Jahren im Gemeinderat und verschiedenen Ausschüssen der Gemeinde mit.