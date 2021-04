Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte zu einem landesweiten Gedenktag aufgerufen, deshalb wird in einer Feier in Berlin am Sonntag, 18. April, bundesweit der Opfer der Corona-Pandemie gedacht werden. Landrätin Susanne Ganster regt an, sich an dem bundesweiten Gedenken zu beteiligen. So könnte in den Gottesdiensten am Sonntag für an Corona erkrankte und verstorbene Menschen Fürbitte gehalten, eine Kerze entzündet und bei der Gedenkminute um 13 Uhr still innegehalten werden. Darüber hinaus regt sie die Bürgermeister in den Orts- und Verbandsgemeinden an, ihre Solidarität durch Trauerbeflaggung an den Dienstgebäuden zu zeigen.

Die 130 Todesopfer, die in der Region zu beklagen sind, stehen im Mittelpunkt der Fürbitte, die Ganster in der Wallfahrtskirche Maria Rosenberg spricht. Der Offene Kanal bietet in seinem Programm am Sonntag und in seiner Mediathek ab 14 Uhr mehrfach Gelegenheit, an dem ökumenischen Gottesdienst mit Dekan Ralph Krieger, Pfarrer der Lutherkirchengemeinde Pirmasens, und Dekan Johannes Pioth, leitender Pfarrer des katholischen Pfarramts Seliger Paul Josef Nardini Pirmasens, teilzunehmen.

„Immer wieder sterben Menschen auf den Intensivstationen in der Region oder zu Hause an der Krankheit oder ihren Folgen. Dahinter steht immer ein einzelner Mensch, ein bedrückendes Schicksal und Angehörige mit ihren Fragen und ihrer Trauer“, erinnert Ganster, dass sich hinter den täglich vermeldeten Zahlen weit mehr verbirgt. „Viele Menschen verspüren das Bedürfnis, gemeinsam und öffentlich innezuhalten, an verstorbene Menschen zu denken und um sie zu trauern. Unsere Gedanken sind auch bei jenen, die erkrankt sind oder um ihr Leben kämpfen.“ Der Gedenktag sei ein wichtiges Zeichen der Solidarität und Mitmenschlichkeit, folgt die Landrätin der ursprünglichen Idee dieses Gedenktags.