Der Landkreis Südwestpfalz beheimatet die älteste Bevölkerung in Rheinland-Pfalz. Um die älteren Mitbürger unterstützen zu können, will der Landkreis künftig die Stelle einer so genannte Gemeindeschwester plus zur Unterstützung schaffen.

Dieses Konzept wird vom Land zu 100 Prozent gefördert. Mit der Förderzusage will der Landkreis schnellstmöglich die Stelle einer Gemeindeschwesterplus mit einer berufserfahrenen Pflegefachkraft. Sie soll dafür Sorge tragen, dass Bürger ab 80 Jahren durch zusätzliche Hilfe- und Koordinationsleistungen unterhalb der Schwelle zur Pflege länger daheim wohnen können. „Das Angebot richtet sich an Hochbetagte, die noch selbstständig zu Hause wohnen und noch nicht pflegebedürftig sind“, unterstützt Landrätin Susanne Ganster das Bestreben, Ältere möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld zu halten.

Die Gemeindeschwester plus nehme die soziale Situation in den Blick und berate kostenlos rund um die Themen Gesundheit, Ernährung, Demenz und Mobilität. Sie soll einen direkten Kontakt zu den örtlichen Stellen und Strukturen herstellen und weiterführende Hilfen vermitteln. Mit der jetzt vorliegenden Genehmigung des Ministeriums könne der Kreis das Projekt nun starten, freut sich Ganster. Erste Aufgabe der neuen Kraft wird es sein, sich zu vernetzen, um den hilfesuchenden Senioren im entsprechenden Alter Angebote zu vermitteln.

Keine Parallelstrukturen

Die Gemeindeschwester plus soll zwar für ihr humanitäres Angebot werben, sie werde aber nicht unangefordert vorstellig. Parallelstrukturen zu den vorhandenen Sozialstationen oder privaten Pflegediensten sollen verhindert werden, das Angebot sei als Ergänzung gedacht.

In der Verbandsgemeinde Rodalben werde es bereits gut angenommen. Dort ist seit Mai 2021 Lisa Bieber als Gemeindeschwester plus tätig. Sowohl die engagierte Arbeit dort, als auch die Resonanz in der Bevölkerung sprechen dafür, dass dieses Projekt äußerst erfolgreich verläuft.