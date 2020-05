Der Ortsgemeinderat Schmitshausen tagt am Donnerstag ab 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus. Der Haushaltsplan 2020 soll beschlossen werden.

Für die Ratssitzung wird die Gemeinde ihren großen Saal, der sonst für die europäischen Begegnungen und Gemeindefeiern genutzt wird, in Anspruch nehmen, um den Sicherheitsabstand für die Ratsmitglieder und Sitzungsteilnehmer zu gewährleisten.

Schmitshausen möchte sich am Landesentwicklungsprogramm Zukunfts-Check Dorf beteiligen. Hierfür sind im Haushalt 1500 Euro eingestellt. Zu den Gesamtkosten für die Erstellung eines solchen Konzepts würde das Land einen Zuschuss von 70 Prozent gewähren. Ein Fachbüro soll zusammen mit der Ortsgemeinde Themen erarbeiteten, die für eine Landgemeinde wichtig sind, um dringende Infrastrukturmaßnahmen anzupacken. Vor allem die Wohnqualität in den Dörfern soll dadurch erhalten werden. Der Wandel in der Bauleitplanung, das Thema Gebäudeleerstände, die Überalterung der Bevölkerung und veränderte soziale Strukturen sollen genau beleuchtet werden. In Arbeitskreisen sollen dann entsprechende Maßnahmen herausgearbeitet werden. In der Ratssitzung will Ortsbürgermeister Markus Schieler erläutern, was mit diesem Blick in die „Seele eines Dorfes“ zum Nutzen der Bewohner erreicht werden kann.

Auf der Tagesordnung steht außerdem die Unterrichtung des Rates über die überörtliche Prüfung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes des Landkreises Südwestpfalz. Weitere Themen: Friedhofsangelegenheiten, die Beschilderung von Verkehrsanlagen, die veränderte Forstorganisation, der Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ sowie Grundstücksangelegenheiten.