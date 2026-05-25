Der Bootssteg am Hauensteiner Paddelweiher hat in der Ratssitzung vom Mittwoch für einen Schlagabtausch zwischen Opposition und Mehrheitskoalition geführt.

Grund für den Streit im Hauensteiner Rat ist die Niederschrift der vorigen Sitzung, die laut Michael Zimmermann (CDU) „unwahre Behauptungen, falsche Tatsachen und persönliche Annahmen“ enthalte. Gegen die Niederschrift an sich hatten Zimmermann und Andreas Wilde (SPD) keine Einwände. Anstoß erregten beide jedoch an einem Anhang, den der Beigeordnete Christoph Seibel (Wählergruppe Hääschde) erstellt hatte. Darin waren die Ereignisse rund um den Bootssteg am Hauensteiner Paddelweiher seit 2023 aufgelistet. Laut Seibel „reine Fakten aus Niederschriften und E-Mails“ und nichts erfunden. „Der Ersteller hat sich sicherlich Mühe gegeben, leider aber nicht alle Tatsachen berücksichtigt“, findet hingegen Zimmermann. Fakten seien weggelassen und unrichtige Dinge als Tatsachen beschrieben worden, kritisierte Zimmermann.

Der Rat genehmigte die Niederschrift einstimmig, während der Anhang mit den Stimmen der Wählergruppe Hääschde und der Grünen angenommen wurde, gegen die Stimmen von CDU und SPD. Dies sei einmalig, dass solche unwahren Behauptungen Teil der Niederschrift geworden seien und damit öffentlich als Tatsache gewertet werden können, echauffierte sich Zimmermann nach dem Beschluss.

Beigeordneter: Bootssteg auf einem guten Weg

Der Bootssteg am Paddelweiher ist unabhängig von der Auseinandersetzung auf einem guten Weg, wie der Beigeordnete Seibel auf Anfrage nach der Sitzung mitteilte. Fördermittel des Leader-Programms in Höhe von 58.000 Euro wurden bewilligt. Im Antrag war von einer Bausumme von 82.000 Euro ausgegangen worden. Was der Steg tatsächlich kosten wird, darauf wollte sich Seibel nicht festlegen lassen. Derzeit liefen die Vorbereitungen für die Ausschreibungen. Seibel hofft, Ende Oktober nach dem Ende der Paddelweihersaison mit dem Bau beginnen zu können. Der momentan marode Steg soll demnächst instandgesetzt werden. „Den müssen wir noch aus dem Wasser ziehen“, sagt Seibel. Eine Hälfte des Stegs ist derzeit unter Wasser.