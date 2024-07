Geht es nach Ortsbürgermeister Klaus Buchmann, setzt er die Zusammenarbeit mit den Beigeordneten Markus Schmitt und Adrian Schwarz fort. Entscheiden wird sich das am Donnerstag, 25. Juli, ab 18.30 Uhr, bei der Wahl durch den neuen Gemeinderat. Dem gehört erstmals Jürgen Heinz an, der für Buchmann nachrückt. Ebenfalls neu, aber eigentlich Rückkehrer ist der nach einem Wegzug ausgeschiedene, nun aber nach Wiesbach zurückgekehrte Daniel Hasenfratz. Weiterhin dabei sind Yannick Scherer, Klaus Buchholz, Holger Arenth und Werner Wagner. Wichtige Aufgaben stehen an für den Rat: der zweite Teil des Schulstraßenausbaus, eine mögliche Schadensabwicklung aus dem ersten Abschnitt, der Ausbau des Dorfmittelpunkts und die Erweiterung der Kita ins Dekan Schang Haus, wo in Zukunft auch gekocht werden soll.