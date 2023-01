Zwei unangenehme Themen finden sich auf der Tagesordnung des Wiesbacher Gemeinderats. Doch der Rat hat in beiden Fällen wohl keine Wahl.

Leicht macht es sich Wiesbach in der Ratssitzung am Donnerstagabend nicht, aber es muss wohl so sein. Aus Verkehrssicherungsgründen müssen in der Talstraße Bäume gefällt werden. Ebenfalls stehen Steuererhöhungen an, die keiner der Räte umsetzen will. Aber es geht wohl nicht anders.

Nach Arbeiten in der Wiesbacher Talstraße stellte sich heraus, dass Bäume auf Gemeindegrund nicht mehr standfest sind. Nun drohen an dieser Stelle mehrfach Gefahren. Beim nächsten Sturm könnten sie in ein Haus fallen oder in Stromleitungen. Bürgermeister Klaus Buchmann macht jedenfalls keinen Hehl aus der Sache: „Wenn die Gefahr bekannt ist, muss sie gebannt werden.“ Sonst haftet im Falle eines Unfalles die Gemeinde. Weshalb der Rat in seiner ersten Sitzung des Jahres den Auftrag für deren Fällung vergeben wird.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Ebenfalls ein Thema, das den Ratsmitgliedern keine Freude macht: Sie müssen die Realsteuern für bebaute und unbebaute Grundstücke erhöhen. Das Gleiche gilt für die Gewerbesteuer. Da das Land beabsichtigte, diese Steuern für 2023 bis zum durchschnittlichen bundesweiten Nivellierungssatz anzuheben, hatte es die Kommunen gebeten, der vorgesehenen Erhöhung schon im Vorfeld zuzustimmen. Das lehnte der Wiesbacher Rat zunächst ab, indem er seine Entscheidung hierzu vertagte. In der Hoffnung, dass Mainz – wegen der durch den Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Inflation – erkennt, dass Steuererhöhungen derzeit nicht angebracht sind.

Nun hat das Land die Steuern erhöht, was die Kommunen dazu zwingt, ihre bisher erhobenen Sätze auf den Nivellierungssatz anzuheben; weil sie ansonsten Abgaben in Höhe des Satzes bezahlen, ohne sie zu erheben. Das kann sich aber kaum ein Dorf in der Verbandsgemeinde leisten.