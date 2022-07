Eigentlich war man sich schon einig, dass die Firma „Unsere Grüne Glasfaser (UGG)“ den Breitband-Ausbau in Bechhofen anpacken soll. Nun trat in allerletzter Minute noch ein Konkurrenzunternehmen in Erscheinung. Erfolglos.

Einmütig beschloss der Ortsgemeinderat, die Offerte der UGG anzunehmen. Das Unternehmen hatte angeboten, eigenwirtschaftlich den Glasfaser-Ausbau in Bechhofen in Angriff zu nehmen und den Bürgern entsprechende Anschlussverträge zu unterbreiten. Jetzt verspricht der Rat, die UGG ins Dorf zu lassen und mindestens 24 Monate lang keine Absprachen mehr mit anderen Telekommunikationsunternehmen zu führen.

Weil der Kreis Südwestpfalz der Bechhofer Vereinbarung mit der UGG noch zustimmen muss, werden die Vertragspapiere jetzt zur Gegenzeichnung der Landrätin Susanne Ganster vorgelegt.

Offerte von der Konkurrenz kommt zu spät

„Vor Monaten hatten wir bei der UGG, der Telekom und bei der Firma Deutsche Glasfaser angefragt, ob sie in Bechhofen die Breitbandkabel verlegen möchten“, rief Bürgermeister Paul Sefrin dem Ortsgemeinderat in Erinnerung. „Damals lehnte die Telekom sofort ab, und auch von der Deutschen Glasfaser haben wir lange nichts mehr gehört.“ Bis wenige Stunden vor der Ortsgemeinderatssitzung am Donnerstagabend: „Heute Nachmittag ist eine E-Mail von der Deutschen Glasfaser eingetroffen. Darin werden wir gebeten, über unsere Entscheidung zugunsten der UGG noch mal nachzudenken.“

Zu spät, wie der Beigeordnete Achim Scherer fand: „Nach ausführlichen Informationsrunden und Gesprächen waren wir uns doch schon einig, dass die UGG das in Bechhofen machen soll. Es ist auch sehr beeindruckend, wie ,Unsere Grüne Glasfaser’ in nur einem Jahr ganz Contwig durchverkabelt hat.“ Träte man jetzt in ganz neue Verhandlungen mit der Deutschen Glasfaser, drohe sich der Beginn der Bechhofer Breitwand-Verkabelung auf unbestimmte Zeit zu verzögern – mit ungewissem Ausgang.