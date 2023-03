Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Wallhalben steht am Donnerstag (19 Uhr, Ludwig-Katz-Haus) in der ersten richtigen Gemeinderatssitzung für dieses Jahr der Haushalt auf der Tagesordnung. Der Entwurf sieht unter anderem Planungskosten für die Kindertagesstätte in Höhe von 50.000 Euro vor. Allerdings befürchtet Bürgermeisterin Christine Burkhard, dass die Mehrheit des Rats diese Ausgabenplanung nicht mitträgt.

15.000 Euro werden für die Ausstattung der Versorgungsküche im Haushalt eingestellt. In der Versorgungsküche werden für die Kindergärten in Wallhalben und Winterbach