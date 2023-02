Bechhofen soll einen Wohnmobilstellplatz bekommen. Als Standort hatte der Rat zuerst einen Platz im Lambsbachtal vorgesehen. Nun sind weitere Standorte im Gespräch.

In der Sitzung des Ortsrats am Montagabend, 13. Februar, wird ein Konzept vorgestellt. Vor einem Jahr brachte die CDU-Fraktion das Thema in den Rat ein. Ihre Idee war, den Stellplatz ins Lambsbachtal nahe der Schutz- und Wanderhütte zu verlegen. „Ich machte dann noch den ergänzenden Vorschlag, den Wohnmobilstellplatz in das touristische Konzept der Verbandsgemeinde einzubinden. Um diesen eventuell aus verschiedenen Töpfen fördern zu können“, sagt Bürgermeister Paul Sefrin.

Um ein Konzept zu erarbeiten, hatte der Gemeinderat die Regio Tourismus Marketing GmbH aus Nordheim am Main beauftragt. Das wird nun am Montagabend, 19 Uhr, im Rat vorgestellt und sich auch mit Alternativstandorten beschäftigen. Dies könnten die Kneippanlage, der Sportplatz des TuS Bechhofen oder der Parkplatz am Friedhof sein, von wo aus viele Bechhofer in der Freizeit in den Wald aufbrechen. In den Wochen nach dem Vortrag wird es sich entscheiden, ob der Rat mit seinen Planungen gleich in die Vollen geht oder erst mal nur mit einem Stellplatz beginnt.