Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kleinbundenbacher Gemeinderat hat am Dienstagabend die Grundsatzentscheidung getroffen, einen eigenen Kindergarten zu bauen. Das heißt nicht, dass das auch so kommt. Bis zur nächsten Ratssitzung soll aber ausgelotet werden, was das kosten könnte und was aus der Zweckvereinbarung wird, die Klein- und Großbundenbach über den Betrieb der gemeinsamen Kindertagesstätte abgeschlossen hatten.

Ortsbürgermeister Manfred Gerlinger skizzierte im Rat die Entwicklung der vergangenen drei Wochen, seit der jüngste Plan zum Umbau der Kindertagesstätte in Großbundenbach