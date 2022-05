Der Tennisclub Rieschweiler-Mühlbach (TCR) möchte seine Anlage erweitern. Ein vierter Tennisplatz soll gebaut werden. Dieses Thema beschäftigt den Gemeinderat Rieschweiler-Mühlbach am Montagabend, 9. Mai, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

„Es geht um den Zuschuss der Gemeinde und darum, wie hoch er ist“, sagt Bürgermeister Peter Roschy (SPD). Die ersten Mannschaften sind bereits in die Medenrunde gestartet. Die Medenrunde, das sind die Tennis-Ligaspiele. Tennis beim Tennisclub Rieschweiler-Mühlbach ist eine Erfolgsgeschichte: 14 Mannschaften gehen für den TCR auf Punktejagd. Zu den Turnierspielern kommen noch etliche Freizeitspieler hinzu. Das bedeutet Platznot beim Tennisclub.

Für den Rat geht es nach langer Zeit wieder zurück in die Sitzungsräume im Dorfgemeinschaftshaus. Während der Pandemie war der Rat in die Pfaffenberghalle ausgewichen, weil sich dort die Corona-Vorschriften besser umsetzen ließen. Aber die aktuelle Entwicklung in puncto Corona ermöglicht es, wieder im Dorfgemeinschaftshaus zu tagen. Die Pfaffenberghalle werde zudem auch von den Vereinen benötigt, erläutert Roschy. Die hätten zugunsten der Gemeinde, damit der Rat tagen kann, immer mal wieder Termine abgesagt.

Gartenstraße, Spielplatz, digitale Geräte

In der Ratssitzung am Montagabend wird Revierleiter Hermann Gries die aktuelle Entwicklung im Forst und den Forstwirtschaftsplan 2022 erläutern. Auch Aufträge gilt es zu vergeben – etwa für die Baugrunduntersuchung in der Gartenstraße, die ausgebaut werden soll. Auch für die jüngeren Mitbürger wird etwas getan: Der Spielplatz in der Wiesenstraße „soll wieder in einen guten Zustand versetzt werden“, sagt Peter Roschy. Der Rat befasst sich mit den Spielgeräten für den Platz.

Außerdem diskutiert der Rat darüber, ob er für die Arbeit im Gremium I-Pads beschafft, um zukünftig digital arbeiten zu können.