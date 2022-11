Der Dellfelder Gemeinderat entscheidet am Dienstag, 19 Uhr, ob aufs Dach des Bürgerhauses eine Photovoltaikanlage gebaut werden soll. Außerdem geht es um das neue Baugebiet am Kindergarten und die Kita-Trägerschaft der Verbandsgemeinde.

Schon im Oktober 2020 hatte der Ingenieur Michael Burkhard Pläne für eine rund 150 Quadratmeter große Anlage vorgestellt. Nun könnte es die Energiegesellschaft der Verbandsgemeinde sein, die die Anlage auf dem Dach baut. Vorausgesetzt, der Dellfelder Rat stimmt dem Pachtvertrag zu.

Beim Neubaugebiet „Hoherech“ geht es weiter. Die Herzog-Wolfgang-Stiftung will gegenüber dem Kindergarten mehrere Baugrundstücke ausweisen. Im Rat geht es am Dienstag um die erste öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes. Die Nachfrage nach Bauplätzen sei weiter hoch, so Bürgermeisterin Doris Schindler. Der Rat muss auch entscheiden, ob die Verbandsgemeinde ab 1. Januar auch die Dellfelder Kita in ihren Trägerschaftsverbund aufnimmt. Doris Schindler befürwortet die Idee.