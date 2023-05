Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gemeinsam hat der Riedelberger Gemeinderat in den vergangenen Wochen in verschiedenen Arbeitssitzungen die Investitionen bis 2021 besprochen. Die geplanten Ausgaben wurden in den Haushaltsplan aufgenommen, den der Rat am Mittwoch einstimmig beschloss.

Falls die Ortsgemeinde ein Neubaugebiet schaffen will, sind für den Erwerb von Grundstücken 25 000 Euro im Haushalt vorgesehen. Für die innerörtliche Straßensanierung stehen 30 000