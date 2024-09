„Das war es, vielen Dank“, sagte Lothar Weber (SPD), nachdem er Mike Mangold (SPD) als neuen Ortsbürgermeister von Höheinöd ernannt und vereidigt hatte. Nach 15 Minuten in der konstituierenden Sitzung endete die 20-jährige Amtszeit des bisherigen Ortsbürgermeisters.

„Packen wir es an“, sagte Mangold, nachdem mit Oliver Hirth (CDU) als Erstem Beigeordneten und Max Gessner (SPD) als weiterem Beigeordneten die neue Ortsspitze komplett besetzt war. Die frühere Ortsspitze bleibt dem Rat aber auch erhalten. Die erste offizielle Amtshandlung Mangolds als Bürgermeister war es, seinen Amtsvorgänger als Ratsmitglied zu verpflichten. Auch die Erfahrung des bisherigen Beigeordneten Bernhard Simon geht nicht verloren. Simon bleibt dem Rat gleichfalls als Mitglied erhalten.

Für all das, was Weber in den vergangenen Jahrzehnten für den Ort geleistet habe, „sind wir unendlich dankbar“, sagte Mangold. Weber hatte darauf hingewiesen, dass der Einsatz für den Ort, die Menschen immer eine Herzensangelegenheit gewesen sei, dass erfolgreiches Arbeiten aber nicht möglich gewesen wäre, wenn es nicht wichtige Unterstützung gegeben hätte: von der Familie, die auf manches habe verzichten müssen, aber auch von Beigeordneten und Ratsmitgliedern und Verwaltungsmitarbeitern, mit denen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich war und ist.

Weber: Akribiker mit „Mords-Fundament“

Es gebe eine Geschichte, die exemplarisch zeige, wie Weber gearbeitet habe, nämlich akribisch und genau. Die Geschichte gab Mike Mangold bei der Amtsübergabe zum Besten. Ratsmitglied Felix Nagel habe bei sich zu Hause begonnen, Pfosten auszugraben. Er sei dann darauf aufmerksam gemacht worden, dass Lothar Weber diese Pfosten einbetoniert habe. Nach diesem Hinweis habe Nagel wortlos die begonnene Arbeit beendet, habe sich auf seinen Bulldog gesetzt und habe die Pfosten mit Hilfe des schweren Geräts entfernt. Dass es ohne schweres Gerät nicht funktionieren würde, war ihm nach dem Hinweis auf Weber als Bauherr sofort klar gewesen. Das sei ein Sinnbild für die Arbeit Webers. „Immer mit einem Mords-Fundament“, sagte Mangold.

In Höheinöd sind nun wieder zwei Parteien – die SPD und die CDU – im Gemeinderat vertreten. In der vergangenen Legislaturperiode waren nur SPD-Vertreter im Rat, aus der Listen- war eine Mehrheitswahl geworden, da es damals im Vorfeld Probleme mit der zweiten avisierten Liste gegeben hatte. Dass es nun wieder zwei Fraktionen sind, spiegelt sich auch in der Ortsführung wider. Man sei vor der konstituierenden Ratssitzung ins Gespräch gegangen und es habe sich deutlich gezeigt, dass es den Wunsch nach einem gemeinschaftlichen Arbeiten für das Dorf gibt, sagte Mangold. Auf diese Zusammenarbeit freue er sich.

Kurz vor dem Stabwechsel war noch mit dem Bau des Kindergartens begonnen worden, der erweitert und saniert wird. Das sei wichtig, sagte Weber. Auch die Arbeiten an der Friedhofstraße werden nach der Sommerpause nun wieder fortgesetzt. Zwei von vielen großen Projekten, die den Rat und die Gemeinde beschäftigen werden.